Ученые рассказали о «призрачном» предке древнего юрского хищника

Ученые нашли в Великобритании и Марокко останки «призрачного» предка крокодилов, которого никогда не находили в ископаемой форме.

Об этом сообщает Science Alert.

Во времена раннего юрского периода, еще до массового вымирания, у предков крокодилов была целая куча родственников, живших в море. Так, существовало множество различных видов древних «морских крокодилов», известных как thalattosuchians.

Некоторые из них вырастали до 10 метров, они имели короткие конечности и длинный сильный хвост. Их длинные тонкие морды напоминают современных крокодилов, с увеличенными мышцами челюстей, которые позволяли им хватать рыбу, осьминогов или кальмаров.

Несмотря на свой внешний вид, эти существа технически не относятся к отряду Crocodylia. На самом деле ученые не понимают, где thalattosuchians должны находиться на древе жизни. Они могут быть сестринской группой крокодилов или давным-давно ответвившейся древней радиацией.

Недавно в Великобритании нашли один из самых полных скелетов thalattosuchians, который также является самым старым из найденных экземпляров, возраст около 185 миллионов лет. Этот вид назвали Turnersuchus hingleyae, и ученые полагают, что его родственники ждут своего открытия.

Изучив морфологию окаменелостей по сравнению с другими древними крокодилами и thalattosuchians, специалисты полагают, что их предки появились около 200 миллионов лет назад, ближе к концу триасовой эры ‒ примерно в период появления древних крокодилов.

Пока что ученые не нашли окаменелостей морских крокодилов того времени, но из этого не следует, что их не существовало.

«Я ожидаю, что мы продолжим находить больше старых thalattosuchians и их родственников. Наши анализы показывают, что thalattosuchians, вероятно, впервые появились в триасе и пережили массовое вымирание в конце триаса», — говорит палеонтолог позвоночных Эрик Уилберг из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке.

На эти временные рамки также указала другая ископаемая thalattosuchians, найденная в Марокко. Находка не так хорошо сохранилась, как в Великобритании, а значит, что ее отнести к определенному роду.

Однако это один из немногих примеров морского крокодила, обнаруженного за пределами Европы, что указывает на широкую распространенность этих хищников уже в самом раннем юрском периоде».

Согласно летописи окаменелостей, морские крокодилы могли просто появиться в ранней юре из ниоткуда, имели богатое разнообразие и распространились по нескольким регионам, таким как Европа, Китай, Аргентина и Мадагаскар. Однако в действительности, как полагают ученых, существует намного больше нюансов, а потому есть необходимость в дополнительных исследованиях.

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