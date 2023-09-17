Ученые рассказали о вреде длительного просмотра телевизора

Нередко негативный эффект обусловлен тем, что просмотр телевизора заменяет человеку ряд других занятий.

Неврологи предупредили, какими негативными последствиями грозит человеку продолжительный просмотр телевизора.

Выводы по итогам исследования сделали британские ученые, представляющие Университетский колледж Лондона.

Участниками научной работы стали более 3,6 тысяч добровольцев в возрасте от 50 лет и старше. В начале эксперимента эксперты оценили когнитивное и физическое здоровье граждан. По окончании исследования все данные собирались заново. Также респонденты ответили на вопрос о том, сколько времени обычно тратят на просмотр телевизора. В итоге оказалось, что смотрящие ТВ более трех часов в день обычно имеют худшую словесную память.

Если тратить на просмотр программ и фильмов до 3,5 часов в сутки, то показатели вербальной памяти, ответственной за запоминание текстовой информации, снижаются на 8-10%. Если же человек оставался у телевизора менее трех часов, сокращение достигало 4-5%. Влиять на память способно в том числе содержание передач, не последнюю роль играют также эмоциональная и визуальная нагрузка, предоставляемые на мозг.

Негативное влияние на состояние головного мозга оказывает и длительное пребывание человека в сидячем положении, подчеркивают специалисты. Нередко негативный эффект обусловлен тем, что просмотр телевизора заменяет человеку ряд других занятий, включая чтение, разного рода культурные мероприятия или игры в компании, которые хорошо помогают развитию памяти.

Как сообщал Курсор, научные сотрудники из Университета Вермонта в ходе исследования выяснили, что венозная тромбоэмболия — довольно распространенное явление среди людей, которые часто смотрят телевизор.

Также мы писали о том, что исследователи рассказали, как на мозг влияет частый просмотр телевизора.