Ученые рассказали, почему люди «самовозгораются»

Патологоанатом из Университета Аделаиды Роджер Байард рассказал, чем могут быть обусловлены случаи человеческого самовозгорания, которые за последние 300 лет фиксировали несколько сотен раз.

Об этом сообщает Science Alert.

О первом известном науке случае самовозгорания писал еще в XVII веке датский специалист по анатомии. Он описывал инцидент в Италии XIV века, когда рыцарь по имени Полонус Ворстиус выпил вина и самовоспламенился. Это привело к тому, что людей, объятых огнеи, порой связывали с употреблением алкогольных напитков.

О «спонтанном самовозгорании» рассуждал легендарный писатель Чарльз Диккенс в романе «Холодный дом» (1853 год). Автор поделился историей персонажа-алкоголика по имени Крук, который самопроизвольно загорелся.

На протяжении столетий люди думали, что люди самовозгораются из-за божественного вмешательства, ожирения или кишечных газов. Однако, по словам патологоанатома из Университета Аделаиды Роджера Байарда, это явление можно объяснить довольно просто.

В среднем жертвы самовоспламенения имеют полностью выгоревшее туловище и голову, но их конечности остаются целыми. Обычно на месте самовозгорания обнаруживают минимально поврежденную мебель. По мнению эксперта, феномен самовозгорания не является спонтанным.

Он утверждает, что почти все известные подобные случаи имеют связь с внешним источником (например, сигаретой, лампой или свечой). Распространенное научное объяснение самовозгорания человека –так называемый эффект «фитиля», предполагающий, что люди могут действовать наподобие свечи.

В 1998 году исследователи из Великобритании провели эксперимент, в рамках которого воспроизвели аналогичные условия с мертвым животным. Свинью завернули в одеяла и подожгли — эксперимент показал, что конечности остались целыми.

Согласно данной научной теории, у человеческого жира может быть роль своего рода источника топлива. Иначе говоря, тело само поддерживает пламя после воспламенения, а одежда или одеяло работают по принципу фитиля свечи.

Байард полагает, что с большой долей вероятности «самовозгорающиеся» люди употребляют алкоголь и проливают его на себя, после чего загораются от внешнего источника. Это приводит к воспламенению алкоголя на ткани, а после человеческий жир обеспечивает пламя поддержкой.

Наши руки и ноги в среднем имеют меньше жировых отложений и попросту не способны дать достаточно топлива для поддержки пламени. Это объясняет то, почему в основном конечности остаются целыми.

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