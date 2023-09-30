Ученые разгадали тайну зарождения новой жизни

Изучение первых секунд жизни сердца молодого эмбриона позволило исследователям узнать много интересных фактов.

Исследователи из Гарвардского университета совершили значительный прогресс в раскрытии новой тайны за момент, когда сердце начинает биться у эмбриона зебрафиш.

Как пишет "SceinceAlert", всего через 20 часов после начала развития зебрафиш-эмбриона его сердечные клетки начинают функционировать, запуская долгосрочные процессы поддержки органа. Ученые изучали этот момент, наблюдая за формированием жизни внутри эмбриона с использованием современных микроскопов. Они заметили, что сердце начинает биться еще до того, как оно приобретает полностью сформированную структуру.

Изучение первых секунд жизни сердца молодого эмбриона позволило исследователям узнать много интересных фактов. Например, обнаружено, что сердце начинает функционировать еще до того, как оно полностью сформируется.

Сердечные клетки содержат большое количество ионов кальция, которые играют важную роль в запуске и поддержании сердечного ритма. Ион кальция можно сравнить со "спаркой", которая запускает сердце. Перед первым ударом сердца, ионы кальция проявляют хаотическое движение, но вскоре они организуются и начинают двигаться волнами, что и приводит к первому сердечному сокращению. Таким образом, начинается привычная жизнь, которую мы знаем.

Интересной особенностью первых сердечных сокращений является их нерегулярность. Вначале они нестабильны, но вскоре становятся ритмичными и устойчивыми. Еще одним интересным моментом является то, что эти организованные сокращения начинаются задолго до того, как сердце подключается к системе, отвечающей за циркуляцию крови по организму. Другими словами, калибровка сердца происходит еще до его активного участия в поддержании жизненных функций других органов.

Кроме того, было обнаружено, что разные клетки могут "запускать" первое сокращение сердца в разных эмбрионах. Эти клетки необязательно являются теми же клетками, которые контролируют сердцебиение в полностью сформированном сердце.

Почему же наблюдение за этими рыбьими эмбрионами так важно для научных исследований и для человечества в целом? Изучение момента начала сердцебиения у зебрафиш позволяет нам лучше понять, как развиваются расстройства сердечного ритма, включая аритмию, у людей. Мы имеем некоторые общие черты со зебрафиш, цыплятами, крысами и мышами в том, как наше сердце формируется. Поэтому, изучая, как развивается сердце этих животных, мы можем получить представление о состоянии нашего собственного сердца и его здоровье.

Эти открытия могут открыть путь для дальнейших исследований в области здоровья сердца, позволяя лучше понять его формирование и что происходит, когда что-то идет не так. Как отметил один из исследователей, наблюдение за развитием сердца позволяет нам узнать о различных стадиях и процессах, обеспечивающих его нормальную работу, о том, что происходит при нарушении этих процессов, а также предоставляет возможности для изучения механизмов воздействия и путей восстановления этих процессов. Это имеет важное значение для развития новых подходов в лечении сердечных заболеваний и улучшения здоровья сердца в целом.

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