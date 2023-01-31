Ученые разгадали загадку гибели Ассирийской империи

Экономическое ядро Ассирии всегда было ограничено относительно небольшим регионом. Эта местность в Северной Месопотамии служила главным источником сельскохозяйственного дохода и массивных ассирийских военных кампаний.

Ассирия когда-то давно была, вероятно, величайшей и сильнейшей страной мира. В первой половине первого тысячелетия до н. э. она была крупнейшим государством Среднего Востока, контролирующим территорию от северного края Персидского залива до современного Ливана. Потом все кончилось довольно быстро и грустно. Империя пала под ударами соседей и больше никогда не поднималась.

Об этом говорится в статье The Conversation.

Отмечается, что это произошло к концу VII века до нашей эры. Войска Мидии и Вавилона с разных сторон вторглись в Ассирию. В 612 году до н. э. пала столица страны Ниневия, взятая мидийским войском. Через семь лет в битве под Каркемишем вавилонской и мидийской армиями было разгромлено египетское войско, при котором находились последние ассирийские части во главе с последним царем Ассирии Ашшурубалитом II. Судьба царя неизвестна, но очевидно, что его государство в этот момент окончательно перестало существовать и больше не возрождалось.

Так окончилась история Ассирии. Почему пала великая империя, которая контролировала значительную часть известного тогда мира? На этот вопрос в последние пару веков пытались ответить разные ученые. Очередную попытку предприняла команда ученых из США и Китая.

Ученые исследовали сталагмиты пещеры Куна Ба, расположенной недалеко от руин Ниневии. Сталагмиты образуются в результате осаждения минеральных веществ из капающей с потолка пещеры воды. В этой воде содержатся соли урана, что делает возможным датирование отложений уран-ториевым методом. А по соотношению изотопов кислорода можно узнать, как много было воды в исследуемый период – чем больше в осадке тяжелого изотопа 17О, тем суше было в этой местности в те годы. Вода с тяжелыми изотопами хуже улетучивается, что и вызывает заметные современными методами аномалии концентрации.

Выяснилось, что период подъема и расцвета Ассирии коррелирует с повышенной влажностью. Здесь следует заметить, что для Ассирии той эпохи было характерно преимущественно богарное (бесполивное) земледелие, при котором урожайность напрямую зависит от осадков.

Экономическое ядро Ассирии всегда было ограничено относительно небольшим регионом. Эта местность в Северной Месопотамии служила главным источником сельскохозяйственного дохода и массивных ассирийских военных кампаний.

Ученые считают, что почти два столетия обильных осадков в полузасушливом регионе позволили сельскому хозяйству процветать, а населению — быстро расти.

Затем дождей стало меньше, а в последние десятилетия Ассирии в этой местности стояла многолетняя засуха. Вероятно с этим и связано то, что крупнейшее государство тогдашнего мира не смогло отразить нападение соседей, бывших в прежние века им не раз побеждены.

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