Ученые сделали неожиданное открытие о кулинарных предпочтениях неандертальцев

Исследователи опровергли миф о том, что неандертальцы были примитивными обитателями пещер, которые едва могли пропитаться за счет трупов крупной дичи.

Археологи, изучающие содержимое пещеры в Португалии, обнаружили свидетельства того, что неандертальцы готовили и ели крабов 90 000 лет назад.

Об этом сообщает портал Cnet.

Отмечается, что в местечке Грута-де-Фигейра-Брава были обнаружены каменные орудия труда, древесный уголь, ракушки и кости. Исследователи нашли останки крупных взрослых бурых крабов с характерными повреждениями, поломками и следами ожогов, что позволяет предположить, что животные были в меню неандертальцев.

«Они добывали их в бассейнах близлежащего скалистого побережья, нацеливаясь на взрослых животных со средней шириной панциря 16 см. Животных приносили целыми в пещеру, где их жарили на углях, а затем съедали», — говорит ведущий автор исследования Мариана Набаис.

Исследователи предположили, что ранние предки человека могли развить свой большой мозг благодаря диете, богатой водными животными. Ученые заявили, что обнаружение приготовленных крабов в рационе неандертальцев «опровергает идею о том, что употребление в пищу морских продуктов дало мозгу раннего современного человека конкурентное преимущество».

«Наши результаты забивают еще один гвоздь в гроб устаревшего представления о том, что неандертальцы были примитивными обитателями пещер, которые едва могли пропитаться за счет трупов крупной дичи», — сказала Набаис.

Как сообщал Курсор, раскрыта интересная теория исчезновения неандертальцев. Оказалось, что причина — в сексе. Профессор Музея естественной истории в Лондоне Крис Стрингер провел исследование и проверил свою теорию исчезновению неандертальцев.

Ученый предположил, что этот вид стал жертвой любви, а не климатических катастроф или войны.

Профессора натолкнуло на эту мысль исследование ДНК Homo sapiens, которая есть у современных людей, но никогда не встречается в образцах неандертальцев. Поэтому Крис Стрингер посчитал, что передача генов могла происходить лишь в одну сторону.

Ранее Курсор писал, что ученые рассказали, где может быть похоронен Голиаф.