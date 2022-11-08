Ученые создали психологический портрет виновников массовых расстрелов в школах

В большинстве случаев, когда речь идет о стрельбе в учебных заведениях, люди склонны считать, что на подобные агрессивные действия преступников толкают психические заболевания или психоз.

Группа ученых из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета и Психиатрического института штата Нью-Йорк изучила базу данных массовых убийств Колумбии (CMMD). В общей сложности исследователи отобрали более 80 резонансных случаев связанных с учебными заведениями — школами, колледжами и университетами.

Об этом сообщает Sci Tech Daily.

Так, ученые проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что массовые расстрелы в школах отличаются от других массовых убийств, а потому их стоит вынести в отдельную группу.

По словам доктора медицины и ведущего автора исследования Рэгги Гиргиса, они с коллегами обнаружили ряд характеристик, уникальных для массовых расстрелов в школах:

100% массовых расстрелов в школах были инициированы мужчинами;

66,7% из инициаторов массовых расстрелов были европеоидами;

63,2% убийств были совершены огнестрельным оружием;

47,6% произошли в США;

45,6% массовых расстрелов заканчивались самоубийством преступника;

тяжелые психические заболевания (например, психозы) отсутствовали у большинства правонарушителей;

психотические симптомы, если они присутствовали, чаще были связаны с массовыми убийствами с применением средств, отличных от огнестрельного оружия.

«Ученые предполагают, что преступники считали себя некой формой «последнего акта». … Для предотвращения массовых убийств в будущем, необходимо перестать сосредотачиваться на психическом здоровье преступников и начать изучать культурные и социальные факторы, которые предшествовали трагедии», — говорится в статье.

По словам соавтора исследования профессора психиатрии Пола Аппельбаума, определение психического заболевания как основной причины насилия вводит в заблуждение и по сути искажает правду.

«Ученые предполагают, что их исследование способно помочь законодателям и правоохранительным органам лучше понять природу массовых расстрелов в школах, а также понять, чем они отличаются от других массовых убийств», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, 26 сентября в российском городе ижевск* в одной из школ произошло чрезвычайное происшествие: неизвестный ворвался в класс и начал стрелять по детям. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 6 человек, среди них есть дети. Еще около 20 получили травмы. Нападавший покончил с собой.

Напомним, что один человек был тяжело ранен в результате стрельбы в школе в немецком городе Бремерхафен. Ученики забаррикадировались в классах. Одна из школьниц сообщила в полицию о стрельбе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!