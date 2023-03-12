Ученые рассказали, какое лакомство помогает здоровью сердца и мозга

Если употреблять шоколад в меру, но каждый день, это поможет здоровью сердца и мозга.

Качественный горький шоколад с большим процентом какао-бобов полезен – и это давно подтверждено научно. Другое дело, что злоупотребление им, как и в случае других полезных продуктов, может привести к неприятностям.

Об этом пишет портал Lady.

Отмечается, что если употреблять шоколад в меру, но каждый день, это поможет здоровью сердца и мозга.

А еще ученые обнаружили, что шоколад помогает выходить из депрессии и придает человеку хорошее настроение и оптимизм, которые в большинстве случаев также являются залогом успеха и в делах, и в личной жизни.

Как сообщал Курсор, из всех любимых десертов темный шоколад обладает самыми важными для организма свойствами. Американские ученые доказали, что черный шоколад очень полезен для людей с повышенным холестерином в крови, сообщает Journal of the American Heart Association.

По их рекомендациям, шоколад нужно употреблять пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца, поскольку он является прекрасной профилактикой инсультов.

Ученые уверяют в его бесспорной пользе для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конечно, речь идет только о профилактике, а не о лечении. Терапия при сердечно-сосудистых заболеваниях нуждается в серьезных препаратах.

Черный шоколад также имеет ряд положительных свойств благодаря содержанию антиоксидантов и флаванолов, а также отлично влияет на обмен веществ и резистентность к инсулину. Но без рекомендации врача не стоит употреблять его в больших количествах.

Также мы писали о том, что в американском Университете Иллинойса ученые обнаружили неожиданные свойства шелухи какао-бобов, помогающие бороться с ожирением и старением.

Ученые узнали, что три фенольных соединения из шелухи какао-бобов устраняют связанное с ожирением хроническое воспаление, а также возвращают резистентность к инсулину. Последняя может быть причиной возникновения диабета второго типа и сокращения продолжительности жизни.