Ученые воспроизвели кулинарные рецепты неандертальцев

В пещерном комплексе на севере Ирака обнаружили обуглившиеся остатки, которые, по мнению палеоэкологов, могут быть образцом древнейшего приготовленного блюда.

Ученые Ливерпульского университета опровергли представление о неандертальцах как о примитивных существах, питавшихся исключительно сырым мясом и ягодами.

Об этом сообщает портал Antiquity.

Так, согласно результатам нового исследования, неандертальцы умели готовить и даже делали сложные блюда.

Отмечается, что в пещерном комплексе на севере Ирака обнаружили обуглившиеся остатки, которые, по мнению палеоэкологов, могут быть образцом древнейшего приготовленного блюда. Эксперты проанализировали их состав и пришли к выводу, что сначала это была лепешка (или блин) с ореховым привкусом.

Важную находку сделали в жилище неандертальцев в пещерах Шанидар. Ее возраст был оценен в 70 тысяч лет.

Находка показала, что неандертальцы, освоившие непростые рецепты, имели определенную культуру питания. Приготовление пищи проводилось из различных ингредиентов и в несколько этапов.

неандертальцы использовали различные комбинации семян, чтобы добиться определенного вкуса блюда. Они дополняли мясо дикими орехами и травами, а также бобовыми — чечевицей и дикой горчицей. Поскольку они не умели производить горшки, то замачивали семена в шкурах животных.

В отличие от современных поваров, неандертальцы не очищали семена от кожуры. Но они умели растирать его камнями, чтобы получить зернистый продукт. Известно, что кожура дает определенную горечь. По мнению ученых, неандертальцы могли хранить ее намеренно, чтобы получить соответствующий привкус.

«Оценив воспроизведенный рецепт, я думаю, мы сможем понять, почему у неандертальцев были так сильно испорчены зубы», — отметили ученые.

Долгое время считалось, что сложные методы приготовления пищи появились только после перехода людей от охоты и уборки в сельское хозяйство, то есть 6–10 тысяч лет назад. Но находка в Шанидаре и других пещерах показывает, что «диеты эпохи палеолита были разнообразными, а доисторическая кулинария – сложной».

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