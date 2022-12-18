Ученые выяснили интересную деталь о золоте Трои, Полиохны и Ура

Ученые заявили, что золото в предметах из Трои, Полиохни (поселение на острове Лемнос, которое находится примерно в 60 км от Трои) и Ура в Месопотамии имеют одинаковое географическое происхождение.

Результаты были опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Исследование было инициировано Эрнстом Перницкой, научным директором Центра археометрии Курта-Энгельхорна (CEZA) в музеях Райсса-Энгельхорна в Мангейме и директором проекта Троя Тюбингенского университета, и Барбарой Хорейс, директором Австрийского археологического института ( ÖAI) в Австрийской академии наук в Вене. В их интернациональную команду вошли ученые и археологи из Центра археометрии Курта-Энгельхорна, Австрийского археологического института в Вене и Национального археологического музея в Афинах.

С тех пор, как Генрих Шлиман обнаружил сокровища Приама в Трое в 1873 году, происхождение золота оставалось загадкой.

Команда ученых смогла доказать, что золото получено из так называемых вторичных месторождений, таких как реки, и его химический состав не только идентичен составу золотых предметов из поселения Полиохни на Лемносе и из царских гробниц в Уре в Месопотамии, но и с предметами из Грузии. Все это означает, что между этими отдаленными регионами должны были существовать торговые связи.

Исследование стало возможным благодаря портативной системе лазерной абляции (pLA), которая позволила команде провести минимально инвазивное извлечение образцов из драгоценностей в Национальном археологическом музее в Афинах. Ожерелья, подвески, серьги и колье в музее настолько ценны, что их нельзя перевозить в лабораторию или проводить какие-либо исследования, оставляющие видимые следы на предметах.

Помимо золота, исторические украшения всегда содержат другие элементы, такие как серебро, медь, цинк, палладий и платина. В зависимости от сплава ученые могут создать определенный химический профиль находок и использовать его, чтобы делать выводы. Например, высокие концентрации цинка, палладия и платины характерны для украшений из Трои.

Ученые также смогли показать, что ювелирные изделия производились серийно в мастерских, а не только в виде отдельных предметов. Это единственное разумное объяснение, например, одинакового количества платины и палладия в золотых дисках ожерелий одного дизайна, найденных в разных местах.

В общей сложности группа исследователей изучила 61 артефакт, все они относятся к раннему бронзовому веку между 2500 и 2000 годами до н.э.. Это также период знаменитого Сокровища Приама, которое Шлиман ошибочно приписал мифическому царю Трои из «Илиады».

Эксперты также давно спорят о происхождении золота из царских гробниц Ура. В Месопотамии нет естественных источников золота, поэтому возможным источником считалась Западная Анатолия.

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