Диетолог рассказала о лучшей диете для похудения после сорока лет

Кэролайн Томасон заявляет, что лучшими продуктами, которые стоит добавить в рацион, являются те, которые содержат белок. Благодаря ему вы не будете испытывать чувство голода в течение длительного времени.

Диетолог Кэролайн Томасон поделилась списком лучших белковых продуктов для похудения после 40 лет.

Она объяснила, что белок помогает чувствовать себя сытым и не испытывать чувство голода в течение длительного времени. Это позволяет не переедать и избегать ненужных перекусов. Она предложила добавить в рацион лосось, поскольку он богат белком и омега-3 жирными кислотами.

Диетолог также советует съедать хотя бы одно яйцо в день. По ее словам, этот продукт, помимо белка, содержит витамин D, растворимое питательное вещество холин и железо. Еще один продукт, который она рекомендует, — греческий йогурт, который можно ароматизировать ягодами, гранолой и корицей.

Людям старше 40 лет, особенно женщинам в постменопаузе, Томасон рекомендует есть зеленую фасоль, которая богата фитоэстрогенами, белком и клетчаткой.