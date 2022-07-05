Диетолог рассказала о лучшей диете для похудения после сорока лет

Диетолог Кэролайн Томасон поделилась списком лучших белковых продуктов для похудения после 40 лет.
Она объяснила, что белок помогает чувствовать себя сытым и не испытывать чувство голода в течение длительного времени. Это позволяет не переедать и избегать ненужных перекусов. Она предложила добавить в рацион лосось, поскольку он богат белком и омега-3 жирными кислотами.
Диетолог также советует съедать хотя бы одно яйцо в день. По ее словам, этот продукт, помимо белка, содержит витамин D, растворимое питательное вещество холин и железо. Еще один продукт, который она рекомендует, — греческий йогурт, который можно ароматизировать ягодами, гранолой и корицей.
Людям старше 40 лет, особенно женщинам в постменопаузе, Томасон рекомендует есть зеленую фасоль, которая богата фитоэстрогенами, белком и клетчаткой.
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