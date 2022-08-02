Названа диета, которая может стать терапией COVID-19

Исследователи из Германии, Нидерландов и Швейцарии отметили, что у больных COVID-19 нарушается кетогенез и чтобы возобновить механизм, стоит применить кетогенную диету.

Группа международных исследователей выяснила, что многие пациенты, болеющие COVID-19 теряют аппетит — это одна из защитных реакций нашего организма. Из-за этого снижается потребление углеводов и возникает кетогенез. А чтобы восстановить механизм, возможно стоит применять кетогенную диету.

Об этом сообщает издание Nature.

Ученые отмечают, что из-за этого нарушения у больных снижается иммунный ответ. Из-за снижения потребления углеводов у человека активируется кетогенез, это случается под влиянием гормона глюкагона, вырабатываемого в отсутствие пищи и стимулирующего расщепление липидов. Образуемые жирные кислоты превращаются в кетоновые тела, основным из которых является β-гидроксибутират (BHB). Ученые обратили внимание, что у больных гриппом вырабатывается много кетоновых тел, а у пациентов с COVID-19 их уровень практически не растет.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных грызунах и выяснили, что применение кетогенной диеты увеличивает число T-хелперов — важных участников защитного ответа организма на заболевание. Более того, у мышей было меньшее повреждение легких и вирус быстрее выводился из организма.

То есть, ученые выяснили, что возможность применения кетоновых тел для улучшения иммунитета у тяжело больных пациентов с COVID-19 может сыграть большую роль в лечении заболевания. Но пока авторы исследования предостерегают от самостоятельного назначения диеты — это может навредить сильнее, чем помочь.

«Курсор» писал ранее, что исследователи разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.