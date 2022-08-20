Ученые выяснили, как комары чувствуют человека

Генетические испытания, проводимые на самках комаров, показали, что даже при деактивации группы рецепторов человеческого запаха комары все равно продолжали реагировать на человека.

Считается, что комары находят людей по запаху, реагируя на соединения, выделяемые через кожу. Однако ученые выяснили, что комары могут находить людей даже без запаха.

Ученые-нейрогенетики из Бостонского университета выяснили интересные факты об ориентировании комаров. Наблюдения показали, что система определения запахов сильнее, чем до этого думали.

Благодаря технологии корректирования генов CRISPR у самок комаров были деактивированы группы рецепторов запаха человека на обонятельных нервных окончаниях их антенн.

Таким образом исследователи пытались убрать у комаров способность чувствовать запах человека, но это не сработало.

Замерив активность нейронов от человеческого запаха, исследователи выяснили, что насекомые все еще продолжают ощущать запах.

Ученые подытожили свои эксперименты — система обоняния комаров построена по принципу избыточности.

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