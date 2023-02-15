Ученые выяснили, как мозг распознает тепло и холод

Ученые из Центра Макса Дельбрюка в Берлине идентифицировали термальную кору в мозге мышей и идентифицировали нервные клетки (или «нейроны»), которые определяют холодную или теплую температуру.

Работа была опубликована в журнале Nature.

«Понимание того, как работает мозг, — это последний рубеж науки, и исследование сенсорного восприятия — хороший способ попытаться это сделать. К сожалению, многие болезни мозга неизлечимы, в том числе те, которые изменяют сенсорное восприятие . В конечном итоге понимание того, как работают цепи нервных клеток в здоровом мозге, поможет вылечить больной мозг», — говорит профессор Джеймс Пуле, нейробиолог из Центра Макса Дельбрюка и Charité — Universitätsmedizin, возглавлявший исследовательскую группу.

По мере того, как человек перемещается по миру, мозг обрабатывает информацию, поступающую от органов чувств, для построения сознательного восприятия мира. Многое из этого происходит во внешнем складчатом слое мозга, называемом корой. Пуле и его команда ранее обнаружили, что нейроны в первичной соматосенсорной коре реагируют, когда кожа вступает в контакт с низкими температурами. Таким образом, они ожидали, что в этом регионе также будут закодированы теплые температуры.

«Наше исследование показывает, что задняя островковая кора, по-видимому, содержит неуловимую термальную кору. Мы обнаружили, что есть специфические нейроны, реагирующие на холод, и специфические нейроны, реагирующие на тепло, а также многие, которые реагируют как на тепло, так и на холод», — заявили ученые.

Теплые и холодные нейроны реагировали совершенно по-разному. Теплые нейроны реагировали на абсолютную температуру, а холодные нейроны реагировали на относительное изменение температуры. Холодовые реакции также активировались быстрее и угасали раньше, чем теплые реакции. По словам ученых, это указывает на то, что могут существовать разные пути восприятия холода и тепла.

В будущем команда Пуле планирует изучить путь температурного потока от кожи через спинной мозг в таламус и, наконец, в кору.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека. В человеческом организме находится «второй мозг», который располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы.

Кроме этого, ученые выяснили, что у мужчин после рождения ребенка уменьшается мозг. Международная группа экспертов провела исследование и установила, что первый опыт родительства приводит у мужчин к уменьшению их мозга. Это позитивно влияет на коммуникацию родители и ребенка.

Напомним, что ученые опровергли популярный миф о человеческом мозге.