Ученые выяснили, как музыка влияет на память человека

В ходе исследования добровольцам в возрасте от 54 до 89 лет предлагали ежедневно в течение часа прослушивать музыкальный плейлист с учетом их предпочтений.

Регулярное прослушивание музыки пожилыми людьми положительно влияет на работу мозга и улучшает память. К такому выводу пришла группа терапевтов, неврологов и гериатров под руководством директора лаборатории музыкальной визуализации и нейронной динамики Психеи Луи.

Об этом информирует портал UA-Novosti.

В ходе исследования добровольцам в возрасте от 54 до 89 лет предлагали ежедневно в течение часа прослушивать музыкальный плейлист с учетом их предпочтений. Участники эксперимента вели дневники, описывающие свое самочувствие и впечатление. Ученые измеряли параметры мозговой активности для каждого музыкального сеанса.

Прослушивание музыки, как установили специалисты, улучшает связь между слуховой сенсорной системой и структурами мозга, объединенными в систему вознаграждения. Музыкальные сеансы влияли на мозговую активность, касаясь медиальной префронтальной коры. Известно, что сокращение объема этой зоны ведет к нарушению восприятия событий, развитию депрессий, а в преклонном возрасте – к функциональным нарушениям, присущим деменции, включая нарушение памяти.

Наибольший эффект имело прослушивание музыки, знакомой участникам эксперимента и любимой ими, особенно если композиции были выбраны для плейлиста самими добровольцами.

Авторы исследования отметили, что регулярное прослушивание музыки улучшает память, что можно использовать для профилактики нарушений этой функции мозга.

Курсор писал ранее, что популярное мобильное приложение Shazam, которое умеет распознавать музыку, назвало песню, поставившую рекорд по количеству поисковых запросов в 2022 году.

Еще мы писали, что известная стриминговая платформа Spotify опубликовала список самых популярных песен 2022 года, а также назвала артистов, которые стали самыми прослушиваемыми.

Напомним, что канадские нейробиологи провели исследование и выяснили, что определенная музыка может активировать центр вознаграждения в мозге.