Ученые выяснили, как наш мозг работает во время сна

Для исследования работы мозга во время сна ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию и электроэнцефалографию. Они обнаружили, что во время сна мозг занимается обработкой воспоминаний, полученных в течение дня.

Серое вещество мозга активируется особенно интенсивно во время глубокой фазы сна, где он производит оценку наших воспоминаний и сохраняет только те, которые считает полезными.

Ученые разработали декодер, который позволяет анализировать активность мозга во время глубокого сна и понимать, какие процессы и эмоции с ней связаны. Они были заинтересованы в роли положительных эмоций в процессе формирования памяти.

Исследователи пришли к выводу, что мозг предпочитает обрабатывать положительные события во время сна. В этот период мозг пересматривает положительные воспоминания, и это способствует их закреплению в долгосрочной памяти.