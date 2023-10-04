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Ученые выяснили, как наш мозг работает во время сна

20:31, Сегодня
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Фото: canva.com
Мозг продолжает выполнять ряд важных функций во время сна.

Исследователи из Женевского университета в Швейцарии провели анализ человеческого мозга во время сна и обнаружили, что фаза глубокого сна характеризуется высокой активностью мозга и выполнением важных функций.

Об этом пишет  Nature Communications.

Для исследования работы мозга во время сна ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию и электроэнцефалографию. Они обнаружили, что во время сна мозг занимается обработкой воспоминаний, полученных в течение дня.

Серое вещество мозга активируется особенно интенсивно во время глубокой фазы сна, где он производит оценку наших воспоминаний и сохраняет только те, которые считает полезными.

Ученые разработали декодер, который позволяет анализировать активность мозга во время глубокого сна и понимать, какие процессы и эмоции с ней связаны. Они были заинтересованы в роли положительных эмоций в процессе формирования памяти.

Исследователи пришли к выводу, что мозг предпочитает обрабатывать положительные события во время сна. В этот период мозг пересматривает положительные воспоминания, и это способствует их закреплению в долгосрочной памяти.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.

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