Ученые выяснили, как режим сна влияет на характер человека

Совы и жаворонки по-разному общаются с людьми и воспринимают происходящее вокруг них.

Ученые из Британского и Эстонского университетов изучили влияние хронотипа человека на его характер. Как оказалось, в большинстве случаев режим сна имеет тесную связь с личностью человека.

Об этом пишет Science Daily.

В рамках исследования анализировались данные анкет, заполненных добровольцами, в которых они описывали свой характер и предпочтения по режиму сна. В результате эксперимента выяснилось, что предпочтение определенного времени для сна оказывает значительное влияние на личность человека.

Согласно результатам исследования, "совы" — люди, предпочитающие активность вечером и ночью, чаще проявляют дисциплинированность и склонность к нетривиальному мышлению. В то время как "жаворонки", которые предпочитают бодрствовать утром и ранним днем, склонны к низкой активности и более добросовестны.

Эти результаты позволяют предположить, что существует связь между хронотипом, личностью и, возможно, генетическими особенностями человека. Также исследование подразумевает, что изменение хронотипа или привычек сна может быть вполне возможным, что позволило бы улучшить собственный самоконтроль и адаптировать режим сна к более удобному для общества графику активности.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.