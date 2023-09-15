Ученые выяснили, какие продукты существенно снижают риск развития рака

Такие продукты содержат меньше опасных веществ, пестицидов и антибиотиков.

Французские ученые в ходе масштабного исследования, сумели установить, что развитию нескольких форм рака менее подвержены люди, которые предпочитают употреблять в пищу органические продукты. Кроме того, при таком питании также снижается риск развития хронических болезней органов ЖКТ и печени.

Об этом пишет The Independent.

Под органическими ученые подразумевают продукты, которые были выращены без использования пестицидов, регуляторов роста, антибиотиков и других подобных веществ. Как оказалось, именно стоит отдавать предпочтение.

В ходе исследования ученые разделили людей на разные группы в зависимости от объема потребления органических продуктов. Они учитывали наличие в рационе 16 органических продуктов, включая фрукты, овощи, рыбу, мяса, готовые блюда и даже специи.

Наблюдение за добровольцами в среднем продолжалось 4,5 года. За это время ученые зарегистрировали 1340 случаев рака. Чаще всего это был рак груди (459 случаев), за ним по частоте следовал рак простаты (180 случаев), кожи (135 случаев), колоректальный рак (99 случаев). Сопоставив все полученные данные исследователи выяснили, что люди, потреблявшие больше всего органических продуктов, на 25% реже сталкивались с раком. В частности, риск развития лимфомы и рака молочной железы был снижен на 73% и 21% соответственно.

Ученые считают, что это может быть связано с тем, что при употреблении органических продуктов, в организм попадает меньше остатков пестицидов и медикаментов, которые используются в сельском хозяйстве.

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