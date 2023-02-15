Ученые выяснили, какие воспоминания люди теряют во время сна

Малозначительные факты забываются во время отдыха, в то время как самые важные события, напротив, фиксируются в памяти.

Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, какие процессы происходят в мозге во время сна. Эксперты ввели грызунов в состояние, подобное медленному сну, после чего стимулировали их нейронные связи.

Об этом пишет портал Medical answers.

Отмечается, что во время наблюдения животных было заметно, что малозначительные факты забываются во время отдыха, в то время как самые важные события, напротив, укрепляются в памяти.

«Несмотря на тот факт, что человек имеет большие объемы памяти, на поддержку долгосрочных ресурсов уходит много энергии. Так, ученые считают, что гораздо проще выделять самые необходимые факты, которые следует хранить в уме. Даже замечая важную информацию, человек теряет 20% потребляемых калорий, говорит Анна Гонсалес Руеда, руководитель проекта.

Эксперт заявляет о том, что такой механизм поможет предотвратить преждевременное перевозбуждение нервной системы.

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