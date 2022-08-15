Ученые выяснили, какие земные живые существа смогут выжить на Марсе

Международная группа ученых обнаружила, что бактерии, производящие целлюлозу, могут выжить на Марсе.
Ученые изучили культуры чайного гриба, чтобы выяснить, смогут ли его компоненты выжить в марсианских условиях. Чайный гриб — это популярный напиток, приготовленный с использованием дрожжей и различных бактерий. По сути, он состоит из организмов, живущих в симбиозе.
Исследование показало, что один вид бактерий, который производит органическое соединение, образующее целлюлозу и входящее в состав чайного гриба, остался жизнеспособным в специально созданных марсианских условиях, в то время как другие микробные культуры чайного гриба погибли.
Несколько лет назад чайный гриб использовался для исследований на МКС. Ученые хотели понять, как организмы, входящие в состав дрожжей, и структура их генома будут реагировать на внеземные условия. После экспериментов в космосе эти культуры были возвращены на Землю, и ученые продолжили эксперименты «на Марсе» в специально созданных лабораторных условиях.
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