Ученые выяснили, когда Солнце станет максимально горячим

В настоящее время возраст Солнца составляет 4,57 миллиарда лет, и оно продолжает нагреваться. Звезда достигнет максимальной температуры, когда ей будет 8 миллиардов лет.

Европейское космическое агентство изучило данные тысяч звезд в Млечном Пути, похожих на Солнце, и выяснило, какое будет его будущее.

В настоящее время возраст Солнца составляет 4,57 миллиарда лет, и оно продолжает нагреваться. Звезда достигнет максимальной температуры, когда ей будет 8 миллиардов лет.

Затем она остынет, увеличится в размерах и станет красным гигантом в возрасте 10-11 миллиардов лет. Затем, примерно через 11,8 миллиарда лет, она постепенно превратится в белого карлика — остаточную звезду.

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