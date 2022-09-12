Ученые выяснили, на скольких планетах есть вода

Сейчас ученые считают, что водные миры встречаются гораздо чаще, но эти экзопланеты в галактике с водой могут быть смешаны с горными породами или под землей, а не в виде поверхностных океанов.

Вода является одним из наиболее важных компонентов всей жизни на Земле, и именно ее ученые чаще всего ищут в пригодных для жизни экзопланетах. Но оказывается, что богатые водой миры гораздо чаще встречаются в Галактике Млечный Путь, чем мы думали сначала , показало новое исследование.

Выводы этого исследования, опубликованные в рецензируемом академическом журнале Science, проливают свет на преобладание воды во Вселенной, что потенциально может изменить правила игры в поисках странных новых пригодных для жизни миров.

Вопреки распространенному мнению, неудивительно, что воду можно найти за пределами Земли. На самом деле, вода уже на удивление широко распространена во Вселенной.

Даже в нашей Солнечной системе, несмотря на то, что в атмосферах других планет можно обнаружить очень слабые следы воды, на многих астероидах, вероятно, имеется значительное количество воды — на самом деле, некоторые ученые предполагают, что большая часть воды на Земле попала в результате ударов астероидов. в первую очередь.

Воду также можно найти на спутниках, причем несколько спутников в Солнечной системе, таких как спутники Юпитера Ганимед и Европа, подозреваются в том, что они содержат большое количество воды.

Вопреки распространенному мнению, известно, что вода есть и на других планетах, хотя и не обязательно на планетах нашей Солнечной системы.

Но насколько это распространено? Оказывается, гораздо чаще, чем мы думали сначала. Вода не является океаном на поверхности, а либо смешивается с породой, либо образует бассейны и океаны под поверхностью. Это не беспрецедентно — это то, что, как ожидают ученые, происходит на Европе.

Эти находки имеют большое значение, поскольку, хотя они могут и не быть признаками жизни, они подтверждают предыдущие теории о формировании планет. Но, к сожалению, исследование не идеально. В конце концов, хотя доказательств, подтверждающих их гипотезу, достаточно много, им нужны более бесспорные конкретные доказательства того, что на этих планетах есть вода. К сожалению, они пока не могут этого понять, но это может измениться.

Космический телескоп Джеймса Уэбба NASA обладает возможностями, которые выходят далеко за рамки других космических телескопов, что позволяет проводить гораздо более подробные исследования экзопланет. Это включает в себя возможность увидеть химический состав планеты на основе того, как свет отражается через нее. Но время покажет, подтвердит ли эти теории космический телескоп имени Джеймса Уэбба NASA.

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