Ученые выяснили, насколько лет стареет женщина после родов

Исследователи выяснили, что рождение детей имеют негативное влияние на женский организм.

Учёные из университета Джорджа Мэйсона в США выяснили насколько лет стареет женщина после родов.

Результаты своих исследований они опубликовали в авторитетном журнале Human Reproduction.

В рамках своей научной работы они проанализировали ДНК 2000 женщин репродуктивного возраста, выявив связь между материнством и укоренением старения.

Специалисты выяснили, что те женщины, которые рожали детей имеют более короткие участки хромосом, которые защищают ДНК по мере старения – теломеры. Из-за этого повышается риск многих болезней, в том числе и сердечных заболеваний.

Учёные уточнили, что уменьшение защитных участков ДНК напрямую зависит от количества рождённых детей. Однако, авторы исследований также уточняют, что на укорочение теломеров также может влиять и некоторые неучтённые факторы, например курение или ожирение.

Исследования показали, что рождение ребёнка ускоряет старение на 11 лет.

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