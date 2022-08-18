Ученые выяснили, насколько лет стареет женщина после родов

Учёные из университета Джорджа Мэйсона в США выяснили насколько лет стареет женщина после родов.
Результаты своих исследований они опубликовали в авторитетном журнале Human Reproduction.
В рамках своей научной работы они проанализировали ДНК 2000 женщин репродуктивного возраста, выявив связь между материнством и укоренением старения.
Специалисты выяснили, что те женщины, которые рожали детей имеют более короткие участки хромосом, которые защищают ДНК по мере старения – теломеры. Из-за этого повышается риск многих болезней, в том числе и сердечных заболеваний.
Учёные уточнили, что уменьшение защитных участков ДНК напрямую зависит от количества рождённых детей. Однако, авторы исследований также уточняют, что на укорочение теломеров также может влиять и некоторые неучтённые факторы, например курение или ожирение.
Исследования показали, что рождение ребёнка ускоряет старение на 11 лет.
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