Ученые выяснили, почему полезно смотреть на собственное лицо

Ученые из Японии провели эксперимент, в рамках которого им удалось понять, какие процессы происходят в мозге человека во время разглядывания себя.

Участникам исследования показывали изображения незнакомых людей, которые очень напоминали их собственные лица. Таким образом, испытуемые отдавали отчет в том, что на иллюстрациях находятся они, лишь на подсознательном уровне.

Об этом пишет mir24.

Кроме того, для сравнения реакции были показаны лица незнакомых людей.

Оказалось, что при разглядывании «себя» в мозге активизируется участок, отвечающий за выработку гормона удовольствия – дофамина.

Ведущий автор исследования Чиса Ота рассказала, что ученые обнаружили, что активация вентральной тегментальной области, которая является центральным источником выделения дофамина, была более активна даже во время подсознательного представления собственного лица участника, нежели при представлении лиц других людей.

Отмечается, что, когда человек смотрит на другого человека, у него наиболее активными становятся те участки мозга, которые ответственны за обработку новой информации.

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