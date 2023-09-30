Ученые выяснили, полезно ли для здоровья откладывание будильника

Привычка несколько раз откладывать будильник присуща многим людям. Но как на нее реагирует наш организм?

Американские ученые обнаружили, что 57% взрослых спят до второго или даже третьего-четвертого будильника. Исследователи решили проанализировать, почему люди не встают с первым будильником и имеет ли это какие-то последствия для их здоровья.

Об этом пишет Science Alert.

Кнопка "отложить" на будильнике - это стандартная функция, которую трудно найти в приложениях и будильниках для мобильных устройств. Но многие специалисты по сну предупреждают, что она может быть вредной. Они считают, что откладывание будильника может разбивать циклы сна и затруднять пробуждение, так как выключение его на несколько минут просто начинает новый цикл сна.

Хотя существует много мнений о том, как "еще 5 минут" могут повлиять на здоровье, научных данных по этому вопросу мало. Исследование, в котором участвовали 450 взрослых, показало, что женщины откладывают будильник в 50% случаев чаще, чем мужчины. Также ученые выявили, что те, кто привыкли дремать утром, делали меньше шагов в течение дня и имели признаки нарушения сна.

Важно отметить, что нет непосредственной связи между откладыванием будильника и менее активным образом жизни или сидячим образом жизни. Все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Кроме того, каждый третий человек в США не получает достаточно сна, что, возможно, и становится основной причиной для откладывания будильника.

Ученые призывают провести более подробные исследования влияния откладывания будильника на здоровье, чтобы понять, какие могут быть положительные и отрицательные последствия этой привычки. Важно помнить, что для поддержания здоровья важно получать достаточное количество сна и следить за регулярным сном, который способствует активному и бодрому образу жизни.

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