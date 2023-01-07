Ученые выяснили причину таяния ледников на Тибетском нагорье

Регион, прилегающий к Тибетскому нагорью, является одним из регионов мира с высоким уровнем выбросов черного углерода.

Аэрозоль черного углерода из Южной Азии может переноситься через Гималаи во внутренние районы Тибетского нагорья. Аэрозоль черного углерода является продуктом неполного сгорания ископаемого топлива и биомассы и обладает сильным поглощением света. Осаждение черного углерода в снежном льду снижает альбедо снежно-ледяной поверхности, ускоряя таяние ледников и снежного покрова и тем самым изменяя гидрологический процесс и водные ресурсы в регионе.

Недавно совместная исследовательская группа под руководством профессора Кан Шичана из Северо-западного института экоокружающей среды и ресурсов Китайской академии наук (CAS), профессора Чена Дэляна из Гетеборгского университета и профессора Роберта Гиллиса из штата Юта Университет проанализировал влияние аэрозолей сажи на региональные осадки и ледники над Цинхай-Тибетским нагорьем. Их результаты были опубликованы в Nature Communications.

Исследователи обнаружили, что с 21 века аэрозоли черного углерода из Южной Азии косвенно повлияли на материальное снабжение ледников Тибетского плато, изменив перенос водяного пара в южноазиатском муссонном климате.

«Аэрозоли черного углерода в Южной Азии нагревают средние и верхние слои атмосферы, тем самым увеличивая температурный градиент между севером и югом. Соответственно, конвективная активность в Южной Азии усиливается, что вызывает конвергенцию водяного пара в Южной Азии. Черный углерод также увеличивает количество ядер конденсации облаков в атмосфере», — сказал профессор Канг.

Эти изменения метеорологических условий, вызванные аэрозолями черного углерода, приводят к тому, что больше водяного пара выпадает в виде осадков в Южной Азии, и меньше водяного пара попадает на Тибетское плато. В результате количество осадков в центральной и южной части Тибетского нагорья уменьшается во время сезона дождей, особенно в южной части Тибетского нагорья.

Уменьшение количества осадков в дальнейшем приводит к уменьшению материального обеспечения ледников. С 2007 по 2016 г. сокращение запасов материала составило 11,0% от средней потери ледникового материала на Тибетском плато и 22,1% в южной части плато.

«Трансграничный перенос и отложение аэрозолей черного углерода в Южной Азии ускоряют абляцию ледников на Тибетском плато. Между тем, сокращение количества летних осадков на плато уменьшит снабжение ледников плато материалом, что увеличит дефицит ледникового материала», — говорится в сообщении профессора Кана.

Ранее Курсор писал, что ученые раскрыли еще одну причину таяния ледников Антарктики. Ученые из Университета Восточной Англии в Соединенном Королевстве определили процесс, который способствовал таянию антарктических ледников.

Наша редакция писала, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию. Об этом говорится в отчете международной группы ученых под руководством Центра исследований климата и атмосферы Кипрского института и Института химии им. Макса Планка.

Также Курсор писал о том, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Они считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.