Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего

Новое исследование выявило, как меняются режимы сна на протяжении всей жизни и как они различаются в разных странах.

Новое исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, Университета Восточной Англии и Лионского университета, показало, что люди меньше спят в середине взрослой жизни по сравнению с ранним и поздним взрослением.

Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что продолжительность сна уменьшается в раннем взрослом возрасте до 33 лет, а затем снова увеличивается в возрасте 53 лет.

В исследовании приняли участие 730 187 участников из 63 стран. Участники исследования играли в мобильную игру Sea Hero Quest, созданную Deutsche Telekom в партнерстве с Alzheimer’s Research UK, UCL, UEA и разработчиками игр Glitchers. Разработанный, чтобы помочь исследованиям болезни Альцгеймера, проливая свет на различия в пространственных навигационных способностях, более четырех миллионов человек сыграли в Sea Hero Quest, внося свой вклад в многочисленные исследования по всему проекту в целом.

В дополнение к выполнению заданий, проверяющих навигационные способности, любого, кто играет в игру, просят ответить на вопросы о демографических характеристиках, а также на другие вопросы, которые могут быть полезны для исследований в области неврологии, например, о режимах сна.

Ученые под руководством профессора Хьюго Спирса (UCL Psychology & Language Sciences) и доктора Антуана Кутро (CNRS, Лионский университет) обнаружили, что в выборке исследования люди спят в среднем 7,01 часа в сутки, а женщины спят на 7,5 минут дольше, чем мужчины в среднем. Они обнаружили, что самые молодые участники выборки (минимальный возраст 19 лет) спали больше всего, а продолжительность сна снижалась у людей в возрасте от 20 до 30 лет, а затем стабилизировалась до 50 лет и снова увеличивалась. Схема, включая недавно выявленные ключевые моменты времени в возрасте 33 лет, когда снижается плато сна, и 53 года, когда сон снова увеличивается, была одинаковой для мужчин и женщин, а также для разных стран и уровней образования.

Ученые говорят, что снижение сна в среднем возрасте может быть связано с необходимостью ухода за детьми и трудовой жизнью.

По словам профессора Спирса, предыдущие исследования выявили взаимосвязь между возрастом и продолжительностью сна, но наше первое крупное исследование выявило эти три отдельные фазы на протяжении всей жизни. Выяснилось, что всем мире люди меньше спят в середине взрослой жизни, но средняя продолжительность сна варьируется в зависимости от региона и страны.

Ранее Курсор писал, что чтобы лучше засыпать, медики советуют не менее чем за час до сна постараться оградить себя от внешних раздражителей, например, не стоит играть в видеоигры, решать сложные рабочие и бытовые вопросы.

Курсор также сообщал, что эндокринолог назвал неожиданную причину бессонницы. Проблемы со сном могут быть связаны с дефицитом витаминов и недостатком минералов.