Ученые зафиксировали 8 сигналов из космоса неизвестного происхождения

Ученые со всего мира продолжают исследовать космическое пространство и пытаются найти внеземные цивилизации. С помощью ИИ эксперты уже обнаружили тысячи сигналов, но только восемь из них могли прислать человечеству инопланетные существа. Об этом пишет ScienceAlert.

Австралийский ученый вместе с коллегами несколько лет пытается найти доказательства существования пришельцев, они создали ИИ и для него прописали специальный алгоритм, который помогает определить природу сигналов, в частности являются ли они обычными радиопомехами или чем-то необычным.

И технология определила 8 сигналов, которые имели неизвестное происхождение. Хотя, как утверждает ученый, полностью полагаться на ИИ в поисках внеземного разума пока рано, ведь искусственный интеллект пока не обучен думать. Тем нее менее недавние достижения говорят о том, что ИИ все может помочь в поисках потенциальных инопланетян.

По словам ученых, если все же они смогут обнаружить сигнал из космоса, который точно будет иметь инопланетное происхождение, то это будет одним из величайших открытий в науке.

«Курсор» писал ранее, что Управление директора национальной разведки США заявил, что Пентагон на данный момент изучает 510 случаев обнаружения НЛО. Это значительно больше, чем 144 инцидента, которые были упомянуты в отчете в 2021 году.

Еще мы писали, что астрофизики из США придумали новый способ поиска космических кораблей инопланетян. Для этого предлагается использовать не только привычные радиотелескопы, но и гравитационные сенсоры.

Напомним, израильский астрофизик объяснил, почему инопланетяне не хотят контактировать с людьми. По словам Амри Ванделя, для представителей инопланетных цивилизаций, если они существуют, земляне не являются разумной расой.