Ученые заметили признаки активности супервулкана под Новой Зеландией

Вулкан ответственен за самое крупное взрывное извержение в современной истории: извержение 232 года нашей эры, в результате которого в атмосферу было выброшено 120 кубических километров пемзы и пепла.

Ученые утверждают, что новозеландский вулкан Таупо, один из самых опасных супервулканов в мире, все еще активен. Об этом свидетельствует его кальдера, дно которой постоянно то поднимается, то оседает.

Таупо, самое большое озеро Новой Зеландии, расположено в кальдере вулкана. Его дно постоянно поднимается и опускается, что свидетельствует о том, что вулкан активен. За последние 12 000 лет он был активен 25 раз.

В 1979 году ученые запустили экспериментальный проект по мониторингу уровня озера, что позволило им отслеживать вулканические и тектонические сдвиги. Для этого они установили станции вокруг водохранилища, подвесили манометры в 22 точках и построили платформу для регистрации уровня озера. В результате можно было зафиксировать изменения уровня озера до восьми миллиметров.

По словам Питера Отвея, ведущего автора исследования, такая система предназначена для обнаружения небольших изменений, связанных с движением магмы. Ученые также хотели зафиксировать деформацию, вызванную тектоническим растяжением, которое вызвало продолжительную серию землетрясений в 1922 году.

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