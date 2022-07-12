Медики назвали три продукта, которые опасно есть на голодный желудок

Неправильное начало дня может привести к сильным болям в животе, поэтому нельзя есть на голодный желудок вот эти продукты.

Медики рассказали, какие продукты не подходят для перекуса на голодный желудок.

Об этом пишет gastronom

Одними из таковых являются цитрусовые. Во-первых, кислые апельсины и лимоны могут негативно повлиять на состояние желудка при повышенной кислотности. Во-вторых, они могут вызвать аллергическую реакцию, даже если у вас никогда не было негативной реакции на цитрусовые, все дело в непредсказуемой реакции ЖКТ. Поэтому перед встречей со свежевыжатым апельсиновым соком лучше съесть творог или кашу, но не стоит пить сок из апельсинов или есть грейпфрут натощак.

Томаты также не подходят для завтрака. Содержащиеся в томатах чрезмерно «активные» органические кислоты, в частности, дубильная, раздражают стенки желудка, повышают кислотность и способствуют появлению неприятных симптомов вплоть до изжоги и развития гастрита и язвы. Не надо есть сырые томаты натощак, лучше выбрать другие, менее кислотные овощи, или же добавить томаты в яичницу, немного их обжарив.

Кофе. Сложно представить себе бодрое утро без чашечки крепкого и ароматного кофе, но пить его все-таки лучше предварительно позавтракав. Утренняя встреча пустого желудка с этим насыщенным напитком не очень уж радостна — кофе стимулирует многие функции ЖКТ, в том числе секрецию соляной кислоты, что также может вызвать гастрит. Кроме того, кофе запускает работу поджелудочной железы — начинает вырабатываться панкреатический сок с ферментами для переваривания пищи, а ее нет в желудке… Это может привести к сбою ее функционирования и панкреатиту.

Также наш сайт писал, что ученые рассказали, почему многие люди все время переедают. Эксперты из Кельнского Университета смогли изучить участок мозга, который отвечает за переедание. Как оказалось, это гипоталамус, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолпидо. Один из них – аутотаксин. Эти соединения контролируют наши приемы пищи и выделение холестерина.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что медики рассказали, как ни в ком случае нельзя лечить солнечные ожоги.

Еще напомним, что ученые нашли механизм, который делает клетки рака крови безвредными.