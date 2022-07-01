Ученые заявили об исчезновении крупнейшей звезды Млечного Пути

Самая большая звезда в галактике Млечный Путь VY Canis Majoris находится на расстоянии 3 009 световых лет от Земли. Размер звезды составляет 10-15 астрономических единиц.

VY Canis Majoris — чрезвычайно богатый кислородом красный сверхгигант и пульсирующая переменная звезда, расположенная в 1,2 килопарсе от Земли в созвездии Большого Пса.

Об этом пишет Universe Today.

Самая большая звезда в галактике Млечный Путь, VY Canis Majoris, скоро исчезнет. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Аризоны.

VY Canis Majoris находится на расстоянии 3 009 световых лет от Земли. Размер звезды составляет 10-15 астрономических единиц. Как отметили ученые, на сегодняшний день организм теряет массу «спорадически и значительно». Таким образом, в скором времени космический объект исчезнет вовсе. Однако эксперты до сих пор не знают, что произойдет с такими звездами, как VY Canis Majoris, когда они умрут.

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