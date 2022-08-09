Ученые: Земля все дальше отдаляется от Солнца

Ученые заявляют, что по мере того, как Солнце теряет массу, его гравитационное притяжение к Земле ослабевает, в результате чего наша планета удаляется от звезды примерно на шесть сантиметров в год.

Ученые обнаружили, что Земля постепенно удаляется от Солнца. Это означает, что количество солнечного света будет постепенно уменьшаться.

Из-за овальной орбиты нашей планеты расстояние Земли от Солнца может составлять от 147,1 до 152,1 миллиона километров.

Брайан ДиДжорджио, астроном из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, считает, что расстояние между Землей и Солнцем будет медленно увеличиваться с течением времени. Существуют две основные причины увеличения расстояния. Один из них заключается в том, что Солнце теряет массу. Другая связана с теми же силами, которые вызывают приливы и отливы на Земле.

«По прогнозам, нашему Солнцу осталось жить около 5 миллиардов лет, но наступит время, когда наша звезда будет медленно угасать, а перед этим Солнце потеряет около 0,1% своей массы. Хоть это и кажется небольшим, это сравнимо с массой Юпитера, который в 318 раз тяжелее Земли», — сказал ученый.

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