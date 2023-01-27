Укрепляет сердце и защищает от рака: почему врачи советуют регулярно есть гранат

Гранат использовался в медицинских и кулинарных целях на протяжении тысячелетий, он известен своими лечебными качествами и способностью предотвращать многие заболевания.

Об этом сообщает ресурс Quora , на котором специалисты делятся советами.

Прежде всего, гранаты защищают от онкологии благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Плоды особенно богаты полифенолами, которые являются типом антиоксиданта, способного защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Эти антиоксиданты уменьшают воспаление в организме, связанное с широким спектром хронических заболеваний, включая болезни сердца и онкологию.

Гранаты помогают улучшить здоровье сердца. Употребление фрукта помогает снизить кровяное давление и улучшить кровоток, что поможет снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Гранаты также помогают улучшить работу мозга. Исследования показали, что антиоксиданты в гранате могут помочь защитить мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это помогает улучшить когнитивные функции и снизить риск неврологических состояний, таких как болезнь Альцгеймера.

Кроме того, гранат богат витамином С и витамином К, которые важны для поддержания здоровья костей и зубов. Кроме того, это также хороший источник фолиевой кислоты, который необходим беременным женщинам.

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