Укрепляют сердце и иммунитет – диетолог назвала пять полезных продуктов

Организм в преддверии зимы следует обогащать витаминами и ценными микроэлементами.

Питание - важный элемент, напрямую влияющий на самочувствие и состояние здоровья, соответственно, необходимо сделать так, чтобы продукты, попадающие в наш рацион были вкусными, качественными и полезными. Особенно в преддверии холодов нужно укрепить иммунитет.

Врач-диетолог Тамила Максюх на своей странице в Instagram рассказала, какие продукты следует добавить в меню.

По словам специалиста, необходимо больше употреблять свеклы, потому что она обогащена различными полезными кислотами, витаминами, а также микроэлементами, в частности магнием, калием, цинком. Также этот овощ является рекордсменом по концентрации бора и марганца. При частом употреблении свекла помогает укрепить сердечно-сосудистую и эндокринную системы.

Еще введите в рацион блюда из тыквы, потому что она является источником витаминов группы В, РР, а также антиоксидантных веществ, которые оказывают на организм благоприятное влияние, защищая его от свободных радикалов. Плюс ко всему, тыква положительно влияет на нервную систему и улучшает работу мочевыделительной системы.

Следующая группа продуктов - бобовые. Добавьте в свой рацион фасоль, горох, чечевицу и нут, потому что в них содержится много растительного белка, клетчатки и витаминов, которые укрепляют иммунитет.

Также не следует забывать об орехах и семенах, которые служат источником полезных жиров, а их очень часто не хватает в рационе. Орехи богаты фолиевой кислотой, калием, фосфором, магнием, селеном, цинком и кальцием. С их помощью можно улучшить работу сердца и сосудов.

Не менее важным продуктом является морская капуста. В ее составе много йода, а он способствует улучшению работы щитовидной железы и положительно сказывается на нервной системе и пищеварении. Этот продукт желательно включать в меню хотя бы раз в неделю.

"Курсор" писал ранее, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, необходимо заниматься физической активностью, минимизировать стресс и уделять важное значение своему рациону питания. Есть четыре группы продуктов, которые помогут быстро оздоровить сердце и организм в целом.