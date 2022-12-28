Уничтожившая динозавров комета могла принести на Землю СПИД — ученые

Эпидемии, которые нас уничтожают, на самом деле могут быть значительно старше самого человечества.

В 2015 году археологи раскопали древнейший янтарь. Из камней тогда вытащили блоху, возраст которой 2 миллиона лет, а в блохе нашли возбудителя чумы. И это лишь одно из многих подтверждений, что эпидемии, которые нас уничтожают, на самом деле значительно старше человечества.

Об этом говорится в материале портала 2+2.

Так, за шесть лет до древнейшей блохи, в Якутии охотник случайно нашел замерзшую тушу мамонта. Останки прекрасно сохранились, хотя и пролежали в земле более 30 тысяч лет.

Всегда считалось, что эти животные вымерли из-за изменения климата. Но находка якутского ученого перевернула представление ученых об истории – в ДНК мамонта исследователи обнаружили вирус сибирской язвы. Выходит, популяцию, вероятно, уничтожила страшная эпидемия.

О подобном говорил и британский физик, астроном и астробиолог Чандра Викрамассингхе. Он выдвинул не менее смелую гипотезу по поводу гибели динозавров.

Большинство палеонтологов считают, что 65 млн лет назад доисторические ящеры погибли от страшных природных катаклизмов в результате падения на Землю кометы. Но Чандра предполагает, что на самом деле популяцию уничтожил страшный вирус, который принесла с собой эта комета. И это может быть прародитель современного СПИДа.

Как сообщал Курсор, во вторник, 6 декабря, на безопасном расстоянии пролетели три астероида: два из них размером с самолет, еще один – как автобус.

Ранее Курсор писал, что астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На нем обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Также наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов.