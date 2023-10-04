Уникальную сцену с двумя змеями сняли на видео в Африке

По словам очевидцы, событие настолько сюрреалистическое и уникальное, что он никогда раньше не видел ничего подобного.

В Трансграничном парке Кгалагади (Южная Африка) инженер и любитель природы Клаус Бомер запечатлел, как кобра съедает слоеную гадюку посреди дороги, пока она еще жива.

«Я увидел змею, пожирающую другую. Событие настолько сюрреалистическое и уникальное, что я никогда раньше не видел ничего подобного. Оно осталось в моей памяти как поистине незабываемое событие. Мы не могли остаться, чтобы узнать, чемвсе закончилось. Нам пришлось вернуться в лагерь, оставив после себя несколько удивительную, но печальную сцену. Это было очень редкое наблюдение, и я сомневаюсь, что когда-нибудь стану свидетелем чего-либо подобного снова», – поделился Бомер.

Кобры, подобные зафиксированной на видео, известны своим уникальным диетическим предпочтением по отношению к другим змеям. Эти легко адаптируемые хищники обладают как ядовитой силой, так и ловкостью, позволяющей ловить и поедать различные виды змей, что делает их хищниками высшего уровня.

Также "Курсор" сообщал, что американец показал в сети прогулку с самой большой кошкой в мире.