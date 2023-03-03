В Египте обнаружили древние гробницы коптской эпохи

В рамках совместной испано-египетской археологической миссии ученым удалось найти в провинции Минья (Верхний Египет) гробницы коптской эпохи.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Раскопки провели Барселонский университет и Высший совет археологии, которые нашли 22 гробницы персидского, римского и коптского периодов на археологическом участке Аль-Бахнаса.

Аль-Бахнаса, также известный как Оксиринх, впервые раскопали в 1897 году папиролог Артур Серридж Хант и египтолог Бернард Пайн Гренфелл. Они нашли тысячи папирусов, написанных на греческом языке римского периода, значительная часть которых сейчас находится в Музее Эшмола в Оксфорде (Англия). За последний век это место грабили мародеры и охотники за сокровищами, вследствие чего многие артефакты, которые сейчас находятся в частных коллекциях и государственных музеях, были идентифицированы как происходящие из Аль-Бахнасы.

Во время недавней археологической миссии удалось найти 6 погребальных комплексов римского и персидского периода, а 16 отдельных гробниц относятся к коптско-византийскому периоду. Коптский период определяет позднеримский Египет (3-4 вв. н.э.) и византийский Египет (4-7 вв. н.э.).

Эта эпоха характеризуется религиозным сдвигом в египетской культуре к коптскому христианству от древнеегипетской религии до мусульманского завоевания Египта в 7 веке нашей эры. Многие из римских гробниц построены из известняка и были обнаружены без крышек, что позволяет предположить, что их разграбили в древности. Что касается гробниц коптской эпохи, то они имеют прямоугольную форму и содержат захоронения, покрытые украшенными саванами.

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