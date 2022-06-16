В Финляндии запустили самый мощный суперкомпьютер в Европе

Суперкомпьютер стоимостью 202 млн евро принадлежит компании EuroHPC (JU). Половину этой суммы предоставил EuroHPC, четверть — Финляндия, а остальное — другие члены консорциума из 10 стран.

HPE и EuroHPC официально ввели в эксплуатацию вычислительную систему LUMI, установленную в центре обработки данных IT Center for Science (CSC) в Каяане, Финляндия. В настоящее время это самый мощный суперкомпьютер в Европе.

LUMI будет использоваться в первую очередь для решения важных для общества проблем, включая исследования в области изменения климата, медицины и наук о жизни. Система будет использоваться для приложений, связанных с высокопроизводительными вычислениями (HPC), искусственным интеллектом и аналитикой данных, а также в областях, где они пересекаются.

Вторая пилотная фаза суперкомпьютера будет доступна для индивидуальных пользователей в августе, а полностью рабочая система станет общедоступной в конце сентября.

Ранее наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого. Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики.

Кроме того, Курсор сообщал, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.

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