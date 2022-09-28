В гробнице Тутанхамона может быть секретная дверь, ведущая к Нефертити

Британский египтолог утверждает, что гробница Нефертити может находиться возле Тутанхамона, но этого не замечали из-за ее потенциального нахождения в потайной комнате.

По мнению британского египтолога Николаса Ривза, в гробнице фараона Тутанхамона есть дверь, ведущая в гробницу царицы Нефертити – жену его отца Эхнатона, правившую Египтом перед Тутанхамоном.

Об этом сообщает Futurism.

Египтологу удалось обнаружить в гробнице Тутанхамона скрытие иероглифы, подтверждающие теорию о захоронении Нефертити вблизи с усыпальницей фараона. Ранее эта теория оставалась бездоказательной, потому что благодаря сканированию ученые не находили тайную комнату, но после открытия Ривза все может измениться.

На найденных символах заметно изображение процесса захоронения Тутанхамона его преемником, фараоном Египта Эйе. Их нарисовали поверх символов, рассказывающих о захоронении Нефертети. Исследователь полагает, что гробницу Нефертити вскрыли и заменили символы на стенах, потому что Тутанхамон неожиданно умер в 19-летнем возрасте и в тот момент не было построенной для него гробницы.

«Я считаю, что эти иероглифы доказывают, что Тутанхамон проводил погребальный ритуал для первоначальной владелицы этой гробницы – царицы Нефертити, которая правила до него Египтом под именем Сменхкара или Нефернефруатон. На изображении видны черты лица именно Нефертити. То есть сначала здесь нарисовали, как Тутанхамон хоронит царицу, а только потом сверху появились изображения похорон самого Тутанхамона фараоном Эйе», – рассказал исследователь.

Есть версия, что усыпальница Тутанхамона – лишь часть большой конструкции, предназначенной для Нефертити. В силу этого он надеется, что ее мумию удастся найти в скрытом помещении, куда может вести тайная дверь, которая может быть заблокированной из-за фальшивой стены.

«Я склоняюсь к тому, что фараона Тутанхамона не могли похоронить в такой маленькой комнате и это всего лишь часть чего-то большего. То есть часть усыпальницы его мачехи Нефертити. Подобные случаи с захоронениями нескольких правителей Египта в одной гробнице уже известны. Нужно лишь провести более тщательное новое сканирование близлежащего пространства», – добавил Ривз.

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