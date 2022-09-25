Древние города майя были загрязнены из-за использования ртути — исследование

Доказательства загрязнения были обнаружены в современной Мексике, Белизе, Гондурасе и Гватемале и нанесли ущерб здоровью майя.

Согласно исследованию, проведенному исследователями из США, Великобритании и Австралии, города майя между 250 и 1100 годами нашей эры были загрязнены из-за частого использования ртути и продуктов, содержащих ее.

В рецензируемом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Environmental Science в пятницу, утверждается, что загрязнение в то время все еще может угрожать археологам сегодня, если они будут искать в труднодоступных местах для изучения древней цивилизации майя.

«Ртутное загрязнение окружающей среды обычно наблюдается в современных городских районах и промышленных ландшафтах, — сказал ведущий автор исследования доктор Дункан Кук, который также является адъюнкт-профессором географии в Австралийском католическом университете. — Обнаружение ртути, захороненной глубоко в почве и отложениях в древних городах майя, трудно объяснить, но археология региона говорит нам, что майя использовали ртуть на протяжении веков».

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