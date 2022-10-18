В Испании создали сверхреалистичную копию Иисуса Христа

04:15, Сегодня
Интересные факты, Культура
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Фото: pixabay.com

Авторы произведения надеются на феноменальный успех.

В соборе Саламанки в Испании в рамках выставки представили латексную копию изрезанного тела Иисуса Христа.

Об этом сообщает Daily Star.

Выставка будет длиться до конца этого года, после чего копию отправят в мировое турне. Куратор мероприятия Альваро Бланко рассказал, что Плащаницу изучали в течение 15 лет, но эксперты оказались довольны результатами своей роботы. Учитывая ужасающую гиперреалистичность копии, Бланко надеется, что это творение станет всемирно известным.

Проект получил название «Таинственный человек» и был создан благодаря данным, которые получили в ходе исследования Плащаницы. Его авторы полагают, что они создали некое путешествие в «искусство, археологию и науку о Святой Плащанице».

Благодаря их стараниям на выставке появилась сверхреалистичная копия Иисуса Христа, выполненная из латекса, силикона и настоящих человеческих волос. По словам ее создателей, они воссоздали все раны, которые, как принято считать, нанесли религиозному деятелю, когда его замучили и убили. В частности, речь идет о порезах, от тернового венка, следах распятия и многочисленных царапинах. Последнюю, как считают исследователи, нанесли, когда Понтий Пилат приказал избить и высмеять Христа.

Высота скульптуры «Таинственный человек» составляет 177 см, а вес – 75 кг. Благодаря кропотливым исследованиям ее авторы смогли так детально и жутко изобразить травмы, полученные Иисусом Христом.

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