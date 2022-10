В Испании создали сверхреалистичную копию Иисуса Христа

В соборе Саламанки в Испании в рамках выставки представили латексную копию изрезанного тела Иисуса Христа.

Об этом сообщает Daily Star.

Выставка будет длиться до конца этого года, после чего копию отправят в мировое турне. Куратор мероприятия Альваро Бланко рассказал, что Плащаницу изучали в течение 15 лет, но эксперты оказались довольны результатами своей роботы. Учитывая ужасающую гиперреалистичность копии, Бланко надеется, что это творение станет всемирно известным.

Проект получил название «Таинственный человек» и был создан благодаря данным, которые получили в ходе исследования Плащаницы. Его авторы полагают, что они создали некое путешествие в «искусство, археологию и науку о Святой Плащанице».

Using 3D information encoded into the photographic negative on the Shroud of Turin, scientists were able to reconstruct the body of the crucified man believed to be Jesus Christ just moments before his resurrection. pic.twitter.com/AjBp6dHzUM

— Complete Christianity (@ShaneSchaetzel) October 15, 2022