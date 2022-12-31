В Израиле проводят новые археологические раскопки

Исторический объект, построенный примерно 2,7 тысячи лет назад, откроют для публики.

Работники фонда «Город Давида» начали археологические раскопки Силоамской купальни ‒ части иерусалимской системы водоснабжения в период Храма и правления царя Езекии.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Исторический объект, построенный примерно 2,7 тысячи лет назад, откроют для публики.

Купальня служила резервуаром для источника Гихон, вода из которого отводилась и хранилась в подземных тоннелях. По мнению некоторых археологов, ее использовали как ритуальную ванную (миква) для паломников, которые очищались перед тем, как продолжали посещение Храма.

В 1880 году на этом месте обнаружили надпись на древнееврейском языке о том, как вода отводилась в бассейн из источника Гихон, и в настоящее время она находится в Археологическом музее Стамбула. Надпись датируется временами Езекии.

Со временем Силоамская купальня стал объектом исследований и раскопок археологов по всему миру, но цель нынешних раскопок — полное «обнажение» купальни впервые с момента ее постройки.

В ходе раскопок посетители смогут увидеть это место и ход работ по его раскрытию. Купальню добавят к маршруту, который начинается в городе Давида и заканчивается у подножия Стены Плача.

«Купальня Силоам в Национальном парке «Город Давида» в Иерусалиме — это место, которое имеет историческое, национальное и международное значение. После долгих лет ожидания мы скоро сможем открыть это важное место и сделать его доступным для миллионов посетителей, посещающих Иерусалим ежегодно», ‒ сказал мэр Иерусалима Моше Лион.

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