В какой стране лучше встретить старость — исследования

Недавние исследования ученых оценили влияние последних изменений на ожидаемую продолжительность жизни и сформировали рейтинг стран с наибольшей продолжительностью жизни.

Ученые подсчитали, что продолжительность жизни в странах Европы увеличивается, но сейчас этот показатель несколько скорректировался.

В Восточной Европе и США продолжительность жизни стала сокращаться, особенно после пандемии, говорится в исследовании, опубликованном в Science Alert.

Норвегии удалось в 2021 году даже повысить продолжительность жизни в сравнении с допандемическими показателями. Но в остальных странах данные ухудшились.

Согласно исследованиям ситуации в 29 европейских стран и США, Центр демографических наук Леверхулм Оксфордского университета и Институт демографических исследований Макса Планка выяснили влияние последних изменений на ожидаемую продолжительность жизни.

Исследование показало, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни упала во всех странах. Положительную динамику показали только Норвегия и Дания. Однако в следующем, 2021 году, продолжительность жизни начала восстанавливаться в некоторых странах.

Распределение продолжительности жизни от большего к меньшему: Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Швейцария, Испания, Нидерланды, Италия, Австрия, Португалия, Великобритания, Греция, Чехия, Эстония, Венгрия, Литва.

И последние места в рейтинге занимают Польша, США, Словакия, Болгария.

Падение в Восточной Европе и США, вероятно, связано с тем, что регионы избежали ранних волн COVID в 2020 году.

В прошлом году смертность от коронавируса сместилась в сторону более молодого поколения. Это связано с более быстрой вакцинацией людей старшего возраста. В итоге страны с лучшим охватом людей старше 60 лет показали лучшую продолжительность жизни.

Но в целом, потери от пандемии были сопоставимыми с временами Второй мировой войны.

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