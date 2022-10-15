Ученые выяснили новые факты о пост-COVID-синдроме

Большинство людей, заболевших COVID-19, выздоравливают в течение нескольких недель. Но у некоторых людей симптомы сохраняются через недели или месяцы после первоначального заражения COVID.

Эти продолжающиеся проблемы со здоровьем, называемые пост-COVID-состояниями (PCC), пост-COVID-19-синдромом, длительным течением COVID-19 и пост-острыми последствиями инфекции SARS-COV-2 (PASC), могут снизить качество жизни пациентов. Поскольку все больше пациентов страдают длительным COVID, все более важным становится определение симптомов, связанных с длительным течением COVID, для эффективной диагностики и лечения заболевания.

Новое исследование, проведенное врачами и исследователями из Kaiser Permanente, Mid-Atlantic Permanente Research Institute (MAPRI) и Университета Джона Хопкинса, выявило 17 состояний, связанных с длительным течением COVID, чтобы лучше диагностировать и лечить это состояние.

Исследование «Постострые последствия SARS-CoV-2 с определением клинического состояния и сравнением в соответствующей когорте» было опубликовано в Nature Communications.

«Несмотря на то, что были проведены значительные исследования для определения клинического определения длительного COVID, реальность такова, что болезнь может сильно отличаться от пациента к пациенту. Наше исследование было направлено на определение условий, которые, скорее всего, будут связаны с длительным течением COVID», — сказал ведущий автор исследования Майкл Хорберг, доктор медицинских наук, врач-инфекционист и научный сотрудник, медицинский директор Kaiser Permanente, Mid-Atlantic Permanente Medical Group.

В ходе исследования были изучены медицинские карты более 100 000 взрослых пациентов Kaiser Permanente Mid-Atlantic States — более 30 000 с положительным результатом на COVID-19 и более 70 000 с отрицательным результатом на COVID-19 — в 2020 году.

Было выявлено 17 состояний:

Заболевания нижних дыхательных путей

Диабет

Желудочно-кишечные заболевания

Головокружение или головокружение

Боль в животе

Неспецифическая боль в груди

Расстройства психического здоровья

Тревожные расстройства

Мочеполовые симптомы

Усталость и недомогание

Сердечные аритмии

Нарушения нервной систем

Нарушение дыхания

Аносмия (потеря обоняния)

Тошнота и рвота

Водно-электролитные расстройства

Пищевые, эндокринные и метаболические нарушения

Исследователей больше всего интересовали состояния, которые развились у их пациентов в течение 30 дней после положительного теста на COVID-19 и сохранялись в течение почти четырех месяцев после даты теста, а также состояния, которые развились в период от 30 до 120 дней после положительного теста. Ключевые состояния включали потерю обоняния, сердечную аритмию, диабет, мочеполовые расстройства, утомляемость и боль в груди.

Ученые использовали надежные электронные медзаписи Kaiser Permanente, чтобы разделить состояния на три отдельных временных интервала в зависимости от того, когда у пациента был положительный результат на COVID-19. Ученые смогли эффективно оценить, связаны ли возникающие симптомы с длительным течением COVID, а не с уже существующим состоянием здоровья.

В целом у 16,5% пациентов с COVID-положительным результатом в исследовании развилось как минимум одно длительное заболевание, связанное с COVID, в течение 120 дней после положительного теста. Этот результат ниже, чем в среднем по стране, который показывает, что почти 20% взрослых американцев, у которых был COVID-19, сообщают о длительных симптомах COVID после периода острой инфекции.

Ученые обнаружили, что у некоторых пациентов мог развиться диабет после заражения COVID-19. Более 780 пациентов получили новый диагноз диабета в период от 30 до 120 дней после положительного теста на COVID-19.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), длительный COVID с большей вероятностью повлияет на людей, которые не были вакцинированы против COVID-19. Бустеры рекомендуются всем в возрасте 12 лет и старше, а также детям в возрасте 5 лет и старше, получившим вакцину Pfizer.

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