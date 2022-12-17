Песчаные дюны на Земле связаны с марсианскими — исследование

Песчаные дюны, как на суше, так и под водой, могут пролить свет на более крупные земные и марсианские образования.

Ученые определили динамику формирования песчаных дюн в форме полумесяца в опубликованном исследовании, опубликованном в журнале Physics of Fluids.

«Известные как барханы, песчаные дюны необычной формы могут образовываться любого размера: от дюн длиной с палец на дне океана до дюн размером со стадион в земных пустынях и до дюн, простирающихся на километр по поверхности Марса», — написали авторы исследования.

До недавнего времени было мало данных о том, как и почему растут эти дюны. То есть до сих пор.

«В природе эти дюны могут формироваться годами на Земле или тысячи лет развиваться на Марсе, поэтому, как правило, за последние несколько десятилетий численное моделирование проводилось в больших масштабах», — сказал соавтор исследования Эрик Франклин.

«Вычисления, отслеживающие каждое зерно, были практически невозможны. Наши результаты показывают, как выполнять вычисления, чтобы одновременно определить морфологию барханов, движение зерен и детали потока жидкости, влияющие на силы, действующие на каждое зерно», — добавил он.

«В природе эти дюны могут формироваться годами на Земле или тысячи лет развиваться на Марсе, поэтому, как правило, за последние несколько десятилетий численное моделирование проводилось в больших масштабах», — сказал соавтор Эрик Франклин.

«Отследить каждую крупинку было почти невозможно. Наши результаты показывают, как выполнять вычисления, чтобы одновременно определить морфологию барханов, движение песчинок и детали потока жидкости, влияющие на силы, воздействующие на каждую крупинку», — отметил он.

Новые данные, скорее всего, помогут геофизикам, гидрологам, климатологам и инженерам точно «предсказать будущее барханных полей как на Земле, так и на Марсе и представить отчет об их истории».

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