В Новой Зеландии на берегу появился гигантский кальмар

На пляж Золотого залива, что в Новой Зеландии, вымыло огромного 4-метрового кальмара, часть тела которого съел другой морской житель.

Это произошло в воскресенье, 11 сентября. Находка сильно удивила туристов.

Об этом сообщил туристический гид Антон Дональдсон.

«Для большинства такая возможность выпадает раз в жизни, если выпадает вообще. Подобное встретишь не на каждом пляже, ведь органический материал недолго сохраняется на пляже», – рассказал гид.

Дональдсон сказал, что кальмар оказался гигантским – его длина составляла около четырех метров. Это существо было лишено щупальца, который отгрызли маленькие акулы или рыбы.

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Известно, что гигантские кальмары (архитеутис) обитают на глубине 300-1000 метров по всей Земле, но зафиксировать их на камеру, и тем более увидеть в местах обитания человека, – огромная редкость. До 2004 года этих удивительных существ не удавалось хотя бы сфотографировать, а на видеокамеру их сняли лишь в 2006 году неподалеку от японских островов Огасавара.

Этот кальмар считаются вторым считается вторым крупнейшим моллюском в мире – его опережает лишь антарктический гигантский кальмар, который может достигать 13 метров в длину. В свою очередь, максимальная длина от конца плавников до кончиков ловчих щупалец архитеутиса составляет примерно 8 метров. Это существо имеет лишь одного врага – кашалот, для которого моллюск является основным рационом, но также его могут съесть акулы, косатки и гринды.

По информации ученых, гигантские кальмары имеют самые большие глаза среди всех представителей животного мира. Их диаметр составляет около 25 см, что можно сравнить со средней тарелкой. Благодаря им эти существа ловят отблески биолюминесцентного света от добычи на глубине ниже 300 метров.

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