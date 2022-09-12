На севере Израиля на дороге заметили экзотических животных

Водители на одной из дорожных трасс Израиля встретили прогуливающихся птиц Эму, которые считаются вторыми по величине птицами на Земле.

Это произошло на севере Израиля.



Отметим, что Эму является птицей из отряда казуарообразных и считается крупнейшей австралийской птицей. Во всем мире по габаритам эту птицу опережает лишь страус. Эму достигает в длину от 150 до 190 см. В среднем взрослая особь весит 30-35 кг и способна набирать скорость до 50 км/ч.

Эти животные не живут в Израиле и распространены в Австралии. Эму избегает густых лесов и засушливых зон, а также ведут кочевой образ жизни и преодолевают большие дистанции в поисках пищи.

Впервые его обнаружили в 1696 году европейские исследователи во время короткого визита на западном побережье Австралии. Коренные австралийцы использовали этих птиц в качестве пищи, а также для лечения и церемоний. В частности, жир втирали в кожу как лекарство и дополнительно он служил для изготовления красок, которые использовали для различных церемоний.

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