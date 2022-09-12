На севере Израиля на дороге заметили экзотических животных

Это произошло на севере Израиля.
Отметим, что Эму является птицей из отряда казуарообразных и считается крупнейшей австралийской птицей. Во всем мире по габаритам эту птицу опережает лишь страус. Эму достигает в длину от 150 до 190 см. В среднем взрослая особь весит 30-35 кг и способна набирать скорость до 50 км/ч.
Эти животные не живут в Израиле и распространены в Австралии. Эму избегает густых лесов и засушливых зон, а также ведут кочевой образ жизни и преодолевают большие дистанции в поисках пищи.
Впервые его обнаружили в 1696 году европейские исследователи во время короткого визита на западном побережье Австралии. Коренные австралийцы использовали этих птиц в качестве пищи, а также для лечения и церемоний. В частности, жир втирали в кожу как лекарство и дополнительно он служил для изготовления красок, которые использовали для различных церемоний.
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