В Нью-Йорке запретят продавать в зоомагазинах кошек, собак и кроликов

Такая мера должна предотвратить коммерческие операции по разведению животных, которые критики называют «щенячьими заводами».

Нью-Йорк стал последним штатом США, который запретит продажу кошек, собак и кроликов в зоомагазинах.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что такая мера должна предотвратить коммерческие операции по разведению животных, которые критики называют «щенячьими заводами».

«Новый закон, который подписала губернатор Кэти Хочул и вступит в силу в 2024 году, позволяет зоомагазинам сотрудничать с приютами, чтобы предлагать спасенных или брошенных животных для усыновления. Он также запрещает заводчикам продавать более девяти животных в год», — пишет издание.

«Это очень важно. В Нью-Йорке есть много покупателей и они дают немалую прибыль «щенячьим заводам», поэтому мы пытаемся сократить спрос на розничном уровне», — отметил сенатор Майкл Гианарис.

По его словам, «щенячие заводы» относятся к животным «как к товарам».

Впрочем, представители зоомагазинов считают, что закон не приведет к закрытию компаний заводчиков или повышению стандартов ухода за животными, а оставшиеся в Нью-Йорке магазины могут закрыться.

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