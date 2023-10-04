В облаках впервые обнаружили микропластик - что говорят ученые

Оказалось, что микропластик способен влиять на их формирование и способствовать изменению климата.

Микропластик представляет серьезную экологическую угрозу, поскольку его накопление в природе может вызвать загрязнение водных и наземных экосистем, повлиять на морскую жизнь и растительность, и иметь негативные последствия для биоразнообразия и качества окружающей среды. И как оказалось, он есть даже в облаках.

Это выяснили японские ученые, передает издание Environmental Chemistry Letters.

Исследователи отправились на вершины гор Фудзи и Ояма, чтобы собрать образцы воды из туманов, окружающих эти горные районы, и затем провели анализ физических и химических характеристик этих образцов. Результаты показали, что в каждом литре мутной воды обнаружено от шести до 13 мелких частиц пластика, размер которых варьируется от 7,1 до 94,6 микрометра.

По словам ученых, что в образцах особенно велик был процент гидрофильных полимеров, которые способствуют образованию облаков, поэтому они предположили, что эти частицы микропластика оказывают воздействие на процессы их формирования.

Также они отметили, что при попадании микропластика в верхние слои атмосферы он подвергается воздействию ультрафиолетового излучения и начинает разлагаться, что может привести к выбросу парниковых газов. А это, в свою очередь, способствует увеличению теплового эффекта в атмосфере Земли, что вызывает глобальное потепление.

Авторы исследования подчеркнули, что если проблема загрязнения воздуха пластиком не будет решена своевременно, это может привести к увеличению экологических рисков, которые могут нанести необратимый и серьезный ущерб окружающей среде в будущем.

"Курсор" писал ранее, что в эпоху глобального потепления и катаклизмов человечество в разных уголках планеты все чаще сталкивается с отсутствием доступа к питьевой воде. Этот вопрос все чаще поднимается в мире, но, по прогнозам ученых, ситуация может ухудшиться.