В пирамиде Хеопса обнаружили скрытый туннель

Археологи из Высшего совета древностей объявили об открытии скрытого туннеля в пирамиде Хеопса, также известной как Великая пирамида Гизы.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Эту пирамиду построил фараон Хуфу, также именуемый Хеопсом, который был вторым фараоном 4-й династии в первой половине периода Старого царства (26 век до н.э.). Ее возвели в некрополе Гизы на плато Гизы, и, по версии ученых, строительство заняло 27 лет.

Первоначально стоявшая на высоте 146,6 метра пирамида Хеопма была самым высоким рукотворным сооружением в мире на протяжении более 3800 лет. Внутри нее находятся три известные камеры: вырубленная в скале камера, которая кажется незавершенной, а в надстройке находятся камера Царицы и Царя.

Пирамиду окружают два погребальных храма, три меньшие пирамиды для жен Хуфу, пирамида-спутник и несколько мастаб (гробница) для высокопоставленных чиновников и знати.

2 марта, в четверг, археологи из Высшего совета древностей объявили об обнаружении туннеля длиной 9 метров за главным входом в надстройку пирамиды. Открытие сделали в рамках проекта Scan Pyramids Project.

Это многонациональное исследование с использованием новейшего научного оборудования в области инфракрасной термографии, фотограмметрии, 3D-сканеров и программного обеспечения для реконструкции. Глава Верховного совета Египта по древностям Мостафа Вазири сказал, что туннель, вероятно, построили как функциональную архитектурную особенность для уменьшения веса пирамиды.

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